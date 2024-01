Adrián Vázquez (C's), sobre la amnistía: "Si la ley pasa como está, tomaremos medidas judiciales desde la UE"

En una entrevista a la Brúixola, el secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha asegurado que la Comisión Europea ha enviado preguntas por escrito sobre la amnistía que el gobierno español aún no ha respondido y que la ley sigue generando "dudas sobre el choque con la legislación europea". En caso de que no se resuelvan estas dudas, Vázquez se ha mostrado convencido de que la Comisión Europea tomará acciones judiciales y llevará la ley al TJUE. "Denunciarán que hay un estado miembro que contraviene el principio de igualdad y los tratados europeus al perdonar delitos de corrupción por un intercambio de votos, todo es por 7 votos", ha destacado el líder de Ciudadanos.

Si el TJUE sentencia que la ley de la amnistía no se ajusta a los tratados europeos, el gobierno "tendrá que retirar la ley y quedarán suspendidos sus efectos". Si no lo hiciera, según Adrián Vázquez, "se pueden activar mecanismos para llevar a la congelación de fondos, como se ha hecho con Polonia o Hungría".

Mañana reunión con el presidente del TJUE

El presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento europeo ha explicado que mañana se reunirá con el presidente del TJUE : "No sólo hablará de Polonia y Hungría porque, en España, tenemos un gobierno que ha conseguido una coalición de mayoría que se basa en condicionar las leyes europeas para perdonar delitos de corrupción y para que no puedan investigar delitos de terrorismo". Adrián Vázquez también informará al presidente del TJUE sobre "la oleada de prejudiciales que van a llegar por parte de los jueces españoles a partir de la primavera", fecha para la que se prevé la aprobación de la amnistía. Sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, cuestión sobre la que la última palabra la tiene también el TJUE, Vázquez está convencido de que el tribunal de Luxemburgo refrendará lo dicatado en julio y que, por tanto, se podrán reactivar las euro órdenes contra el ex presidente de la Generalitat. En todo caso, el presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento europeo ha dado por hecho que la decisión sobre la inmunidad llegará antes de que Puigdemont pueda ser amnistiado.