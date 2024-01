El adiós diferido de Xavi

Me parece un gesto de generosidad por parte del entrenador actual del Barcelona anticipar su adios, avanzarlo y sacrificar su continuidad, entendiendo que todo ello puede beneficiar a la institución.

Xavi, que conoce a la perfección los resortes del entorno y del funcionamiento del club cree que con ello liberará la situación de presión que se vive en torno al equipo y beneficiará de aquí a final de temporada. El técnico Catalan ya perdonó en su día dinero rescindiendo su contrato con el Al Saad de Qatar y perdiendo parte de ese contrato. Ahora parece que renuncia a una parte importante de su contrato con el Barcelona con lo cual significa un alivio importante para la entidad y otro gesto generoso por parte del entrenador. Falta por ver en qué medida afectará todo ello al plantel y al propio club de aquí a final de temporada. No es fácil saber si realmente quitará presión al resto del entorno de aquí a final de temporada saber que no va a continuar el entrenador y si es lo más beneficioso. Los jugadores pueden creer que el técnico no tiene autoridad y no afrontar correctamente lo que queda de temporada, pensando o dejándose ir porque el año ya está casi perdido. Ese no es el mensaje que trató de transmitir Xavi en la rueda de prensa de anteayer. Falta por ver cómo canaliza la plantilla esta nueva situación, y si, efectivamente canalizan la ausencia de presión en su figura para intentar agradecerle al entrenador con su esfuerzo y demostrando que son capaces de cumplir las expectativas y terminar la temporada de una manera brillante, cerca del título de liga y asegurando una de las primeras plazas de liga de campeones e incluso la presencia en la próxima supercopa de España.

La presión pasa al presidente Joan Laporta. En esta nueva tesitura el máximo mandatario del Barcelona no solo se queda sin un paraguas que pare los golpes que pueden llegarle, sino que además está obligado a tomar decisiones de calado en los próximos meses. Debe buscar un técnico que entrene en un club en una situación difícil, que apueste por la filosofía del Barcelona sin dudarlo, y por supuesto que respalde absolutamente el crecimiento de la plantilla sobre la base de la cantera como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Algo que parece innegociable y sobre lo que debe sustentarse el proyecto deportivo.

Vienen días complicados en Can BARÇA, pues no sabemos como esta bomba que soltó el técnico, puede afectar al rendimiento del equipo en las próximas semanas. Esto es, un día más, el Barcelona, el club de los líos.