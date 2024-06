Se acerca la temporada de playa: Los socorristas reclaman una normativa que les ampare y les de recursos

El próximo 21 de junio empieza el verano, los meses de más calor de todo el año, lo que da paso también a la temporada de playas. A lo largo de sus no pocos kilómetros de costa, en Catalunya se produce una llegada masiva de gente que quiere disfrutar del sol, del agua y, en definitiva, de un día de playa. Ahí, en las playas, hay una figura que es necesaria para evitar muertes o simplemente garantizar la seguridad de los bañistas: el socorrista. Pues el sector sigue en pie de guerra reclamando una normativa que los ampare. Socorristas de Barcelona, Girona y Tarragona se han concentrado este miércoles en la Plaça Sant Jaume ante el Palau de la Generalitat para exigir mejoras y una regularización de su situación.

Qué es lo que piden?

Según ha contado el portavoz de la plataforma SOS Socorristes Nacho Ibañez Cornet, que a su vez trabaja en playas del Baix Llobregat, "ayer no recibimos ninguna respuesta por parte de la Generalitat. Hemos ingresado por registro una vez más los proyectos de antecedentes y el proyecto del decreto ley, en temporalidad, infraestructura y problemas de personal. Como profesionales del sector, que nos dejamos la piel en las playas, nuestro deseo es que esta situación de desidia se termine de una vez. Desde 2018 estamos yendo a la Generalitat, esto se tradujo en que nos han abierto las puertas de varios organismos, pero finalmente lo que no aparece nunca es la voluntad política de terminar con este problema, que es la falta de una normativa que estipule la obligatoriedad de que las playas cuenten con personal de salvamento, que regule la temporalidad de principio y final de temporada de playas, la cantidad de socorristas que son necesarios y la infraestructura que necesitamos".

Casos dramáticos

Ibáñez recuerda que, como esta normativa no existe, "todo esto como no esta tenemos todos los años muertes por ahogamiento que podrían evitarse. Como ejemplo, en las últimas semanas, en Tarragona, un niño necesitaba ayuda en el agua un día de mala mar, una persona intentó ayudarlo y acabaron muriendo los dos. Hace poco en Barcelona igual, un hombre cogido a una boya pedía ayuda, la gente se acercó y se llamó a emergencias, pero no había ningún socorrista que pudiera entrar al agua de manera rápida eficaz y segura. La semana pasada en Girona, un hombre de 70 años, haciendo snorkel, en un área que no cuenta con salvamento, acabó muriendo. Son problemas que pasan cada año, y se siguen sucediendo porque no hay una normativa. la respuesta de los Ayuntamientos es que no hay ninguna normativa que nos obligue a contratar salvamento. Eso hace que algunos Ayuntamientos tengan un buen servicio y otros que estén en situación deplorable", lamenta el portavoz de SOS Socorristes.

Puntos clave

Para acabar con esta situación tan irregular, Ibáñez propone una normativa catalana "con tres puntos fundamentales: Estructura de trabajo, porque ahora mismo en muchas playas catalanas se trabaja en unas sillas de vigilancia que no tienen una protección adecuada del sol o del viento, que a nivel ergonómico esta fuera de cualquier prevención de riesgos, y solamente en algunas se cuenta con torres de vigilancia que dan mejores condiciones".

Algo que Ibáñez ve especialmente importante es el hecho de poder hacer prevención para evitar accidentes y muertes, algo imposible de hacer hoy en día: "La principal labor que desarrollamos los socorristas es la prevención. Antes de realizar un rescate o practicar RCP la principal labor es la prevención. Hoy en día hay muy pocos socorristas, y habría que tener una cantidad mínima de socorristas porque hoy en día nuestra tares es reactiva, es decir llegar tarde a una situación que si hubiéramos estado en el lugar podríamos haber atendido mejor o prevenido, pero tenemos playas donde hay miles de personas y una silla cada 500, 600 o 1000 metros hasta la siguiente silla. A esa gente no le puedes hacer una prevención adecuada sobre corrientes o posibles riesgos que se pueden encontrar".

Precariedad

Una de las reclamaciones del sector es mejorar sus condiciones de trabajo, ya que "hoy, los socorristas se encuentran trabajando cuando los Ayuntamientos lo disponen. Hay ayuntamientos que cuentan con el servicio después de Sant Joan y hasta el 31 de agosto, y son ayuntamientos que quizás tienen gran capacidad hotelera. En muchas ocasiones trabajamos en enfermerías donde no hay agua o luz, esto nos impide hacer bien nuestro trabajo e incluso ir al baño en condiciones normales".

Ya entrando en las condiciones económicas, Ibáñez confirma la precariedad habitual en sus puestos de trabajo: "Las condiciones salariales han sido históricamente muy bajas. El año pasado conseguimos firmar un convenio sectorial histórico, el único que hace referencia expresamente a los socorristas, y esto se está empezando a aplicar en el litoral catalán, aunque nos consta que hay algunos ayuntamientos que no están respetando esta normativa".

Estos vacíos legales se demuestran por el hecho que "la ley de costas, vigente desde los 70, simplemente dice que debe brindarse seguridad a los bañistas, no dice ni cuándo ni cómo ni nada, y como no está escrito en ningún sitio, la respuesta que obtenemos por parte de los políticos es que no tienen la obligación".

Próximas protestas

Preguntado por si el colectivo de socorristas tiene intención de elevar sus protestas o incluso convocar una huelga, Ibáñez confirma que sí que "está dentro de los planes hacer una huelga. Estamos contentos con la movilización de ayer, porque fue una delegación importante en representación de las provincias costeras. En los próximos días vamos a celebrar asambleas para decidir los pasos a seguir, porque ahora es el momento que tenemos para que nos escuchen. Hemos estado todo el invierno mandando mails y pidiendo encuentros y nos atienden pero no pasa de ahí. Es el momento para mostrar nuestro descontento, y de hecho muchas personas se acercan a darnos apoyo. Otros parece que se piensen que estamos todo el día sin hacer nada o comiendo gambas en un chiringuito, no sabe lo que sucede. Cualquiera que nos haya visto trabajar o alguien que haya visto una persona a la que le salvado la vida un socorrista sabe de primera mano lo que hacemos y cambia radicalmente su visión. El año pasado se realizaron cerca de 7.000 rescates acuáticos en Catalunya, más de 1.000 evacuaciones en ambulancias coordinadas con el CEM, aquí en Catalunya ingresaron en 2023 20.000 millones de euros provinientes del turismo, sólo en Barcelona hay 5 millones de bañistas, y en el área metropolitana cerca de 10 millones, se está haciendo un gran trabajo por parte de los socorristas, queremos que haya una respuesta por parte de las instituciones", reclama Ibáñez.