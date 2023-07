6 de cada 10 pisos protegits els construeix el sector privat

Prop de 60mil pisos, indica l’estudi. Una xifra que quadruplica la construcció impulsada pel sector públic. Aquells que no poden accedir al mercat lliure també tenen el dret a un habitatge digne i, per fer front a les necessitats actuals, els experts marquen en 220mil els pisos que caldrà aixecar fins el 2037.

Per aquest motiu, els autors reclamen la participació de totes les administracions. I en aquest sentit, reclamen que els projectes per construir habitatge protegit sigui de caràcter universal, per poder donar sortida a totes aquelles persones que ho necessitin. Per ara, el pla estatal programat fins el 2025, només contempla les persones grans o amb discapacitat. Això, asseguren, deixa fora a moltes famílies vulnerables.

Evolució habitatges socials

Segons l’estudi, el gran impuls de l'habitatge de protecció oficial a Espanya i Catalunya es va produir durant els anys 50 i 60 i, fins i tot, en alguns anys de la dècada, tots els habitatges que es construïen eren de protecció oficial. En total, si es fa el còmput d'habitatges de protecció oficial des del 1960, s’arriba als 6,2 milions d’habitatges protegits per al conjunt d'Espanya i 800.000 en el cas de Catalunya.

D’aquestes dades, cal destacar que més del 25% del parc residencial espanyol s’ha construït amb el suport de l’Administració pública, percentatge que puja fins al 35% si es fa referència únicament als habitatges habitats de forma permanent.