LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

6 de cada 10 ciutadans creuen que moure’s per Barcelona és cada vegada més complicat

Els carrers pacificats a Barcelona no han servit per al seu propòsit i no han aconseguit millorar la convivència entre els diferents modes de transport. Aquesta és una de les dades que apareixen al darrer estudi del RACC.