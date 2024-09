El 51% de los adolescentes españoles tienen dificultades para identificar noticias falsas

Las 'fake news' hace años que las tenemos ante nosotros. Cuánto tiempo hace que hablamos de noticias falsas, de contrastar, de desinformar? Una situación que se ha acentuado con la proliferación y consolidación de las redes sociales, los 'influencers' y la Inteligencia Artificial. Ante todo esto, Save the Children ha elaborado un estudio que revela que el 51% de los jóvenes españoles no son capaces de identificar una noticia falsa, que el 60% de los adolescentes tiene a las redes sociales como su principal fuente para acceder a la información por delante de la prensa, la radio o la televisión y que uno de cada cuatro adolescentes de los que sospecha que una noticia puede ser falsa, directamente no la contrasta.

Redes sociales, 'streamers' e 'influencers'

En 'La Ciutat' hemos querido analizar a fondo los motivos que han llevado a esta situación, y lo hemos hecho con Ona Lorda, responsable de políticas de infancia de Save the Children. Lorda reconoce que "nos preocupa mucho este dato, y además no tenemos que olvidar que no sólo afecta a los más jóvenes sino que también muchos adultos no son capaces de contrastar una noticia". Para Lorda es necesario contrastar para poder estar bien informado, pero la influencia del entorno también entra en juego: "En algunos casos se acude a familiares o incluso 'streamers' para contrastar información, produciéndose un efecto burbuja que impide a los más jóvenes tener esta iniciativa. Por eso creo que es clave educar a los adolescentes en la cultura de la verificación de la información, ya que las nuevas generaciones han crecido totalmente digitalizadas lleno de fake news".

Rápido como la pólvora

"Las fake news se extienden más rápido que la información veraz, especialmente por los streamers o influencers, que suelen difundir mensajes misóginos u homófobos que llegan a estos jóvenes", analiza Lorda, que cree que, aún así, "no hay que prohibir, hay que enseñar" a comprobar si una noticia es falsa o veraz. Es más, los jóvenes, según Lorda, no sólo tienen que aprender a contrastar sino tener pensamiento crítico: "La pornografía es un gran ejemplo de que hay que poner límites a lo que se difunde en internet y llega a los jóvenes. Pero por eso mismo hay que darles herramientas para que tengan pensamiento crítico y sepan discernir".

El sexo masculino, más ingenuo e influenciable

El estudio también ha diferenciado los datos por género, y aquí se desvela una gran diferencia entre hombres y mujeres: Un 23% de los chicos cree que las redes sociales son una fuente fiable, algo que sólo piensan el 9% de las chicas: "Este dato no hemos podido analizarlo a fondo pero entendemos que viene porque las mujeres están mucho más expuestas que los hombres a los mensajes de odio, les llega desde muchos más ámbitos. Las chicas son el colectivo más afectado, ya que han crecido en la cultura de la idealización de la belleza", opina Ona Lorda.