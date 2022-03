Laia Morales, secretària de l'associació 'És per tu', ens explica en una entrevista a 'La Brúixola' que “hi ha 2.000 famílies que volen acollir famílies ucraïneses”. També coordinen l'enviament de material humanitari.

'És per tu' té un lligam fort amb Ucraïna perquè la van fundar per acollir nens afectats per l'accident de la central nuclear de Txernòbil.