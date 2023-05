El Govern ha destituït Marta Martorell com a directora general de Funció Pública, però els sindicats creuen que s'han d'assumir més responsabilitats. Barbens assegura que com a autoritat pública, la Generalitat ha de comptar amb un representant que supervisi el procediment de les oposicions. El sindicat IAC CATAC apunta que si es demostra que s'ha produït inseguretat jurídica o una situació de frau, el procés es podria tornar a repetir, ja que està en joc places per a 75 cossos diferents.