1 de cada 3 convenis ja preveu jornades laborals inferior a les 37'5 hores setmanals

Entre d’altres, des de la patronal asseguren que no ha estat un prioritat en els 611 convenis col·lectius que s’han signat al llarg del 2023 a Catalunya.

Els empresaris fa mesos que critiquen l'actitud del govern de coalició entre el PSOE i Sumar. Donen per fet que l’executiu tirarà endavant totes les propostes que trobin oportunes per mantenir els suports parlamentaris. I precisament ho han exemplificat amb un acord polític unilateral.

Sense tenir en compte el diàleg social. De fet, "per les característiques del teixit productiu català, que depèn molt del turisme, és un mesura inaplicable", denuncia en Javier Ibars, director de relacionals laborals de Foment del Treball.

De fet, 1 de cada 3 convenis col·lectius que s’han signat a Catalunya aquest any, on sí hi han participat sindicats i patronal, ja es troben per sota de les 37’5 hores setmanals. És a dir, que la voluntat de la societat civil ja és reduir els horaris, però sense afectar a la productivitat.

A hores d’ara, hi ha 9 projectes normatius en marxa. D'aquests, 6 s’estan treballant fora del diàleg social. Per cert, que avui mateix es reuneixen Sindicats i Patronals per tractar precisament aquesta mesura de forma conjunta. Ambdues parts ja han presentat propostes i les negociacions ja estan força avançades.