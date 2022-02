LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Zaida Teruel i el poder de l'adrenalina

La Cèlia Bujaldón ens presenta a La Ciutat Lleida a la pilot de motociclisme lleidatana Zaida Teruel, que l'any 2019 va pujar a la moto per no tornar a baixar, malgrat els entrebancs que li va suposar la pandèmia. Manté viva l'adrenalina i espera superar-se a ella mateixa com a repte per als propers mesos.