ECONOMIA

Xifres rècord d'ocupació turística a la demarcació de Lleida durant el primer semestre de l'any

Les comarques de Lleida han assolit xifres rècord d'ocupació turística durant el primer semestre d'aquest any amb 972.397 pernoctacions, de les quals 192.333 han estat del turisme estranger. El sector de l'hoteleria ha tancat aquest primer semestre amb un 3,3% per sobre de les xifres del 2019, que van ser de 941.160 pernoctacions, de les quals 216.976 van correspondre a estrangers. La vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, ha qualificat de "molt satisfactoris" els resultats obtinguts. De gener a maig d'aquest any 2022 els càmpings de la demarcació de Lleida han continuat marcant una tendència a l'alça i han tancat amb un increment d'un 71% el nombre de pernoctacions.

Agencias