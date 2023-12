Violant Cervera: "Més enllà dels pressupostos la gran oportunitat per Lleida serà la licitació dels contractes de la llum, neteja i autobusos”

Dos dies després que l’equip de govern de la Paeria hagi presentat la proposta de comptes municipals per al 2024, els grups de l’oposició estan a l’espera de conèixer el detall dels pressupostos, segons ha explicat a La Ciutat Lleida la portaveu del grup municipal de Junts a la Paeria, Violant Cervera: “Vam tenir més informació dels comptes a la roda de premsa que a la Comissió de Bon Govern. Ens hem de veure amb l’equip de govern perquè ens expliquin la lletra petita i a partir d’aquí veurem les possibilitats d’arribar a acords, o no”.

La partida d’inversions contempla dos grans projectes: la renovació de l’enllumenat i la remodelació de la rambla de Ferran, que d’entrada es veu bé, tot i que segons apunta Cervera, “els nous punts d’enllumenat s’han de fer amb fons europeus que, de moment, no han arribat i la rambla de Ferran és la gran oblidada, necessita bastant més que aquesta ampliació de vorera”.

Esperant les renovacions de contractes

Més enllà dels pressupostos, Violant Cervera afirma que “serà quan surtin els processos de licitacions de molts contractes que caduquen en breu: el de la neteja, que fins llavors no variarà la ciutat, també el contracte de la llum i el d’autobusos”. Per això assegura que Junts estarà “amatent” a les licitacions per poder explicar com volen que sigui la ciutat i, afegeix, que seria important que els contractes “no siguin tan grans” i que el millor és “que puguin ser renovables en un temps més curt i no tenir-los tan blindats”.

Aposta per la industrialització, model comercial i social

En aquesta legislatura, les prioritats de Junts passen per seguir amb les línies d’actuació marc que portaven al programa electoral, especialment en l’àrea d’Urbanisme, on “ja des del mandat anterior s’ha avançat en projectes encallats: les bases d’Alpicat, el Palau de Vidre, l’estació d’autobusos i el polígon de Torreblanca i Quatre Pilans”. Prioritat, per tant, “en el desenvolupament econòmic amb el teixit industrial, però també basat en el patrimoni cultural i el model comercial amb el projecte del Pla de l’Estació”.

El futur de Fira de Lleida

El model de Fira també és una qüestió que caldrà tractar aquesta legislatura, tot i que l’Ajuntament de Lleida no contempla a la proposta de pressupostos cap partida per a la construcció d’un cinquè pavelló, com sí ho fan altres patrons de Fira de Lleida en els seus comptes. “Comparteixo que Fira de Lleida ha quedat petita i s’ha de buscar una altra ubicació, però els grans projectes requereixen un mentrestant i això atura projectes”, afirma Violant Cervera, que afegeix: “Com es donarà sortida a les necessitats de la Fira?Segur que la tecnologia preveu fer un pavelló 5 que sigui modular i quan hi hagi un projecte nou, es podria desmuntar i aprofitar a algun altre lloc. La Fira és un patronat i els patrons han de decidir.L’equip de govern haurà d’explicar bé com pensa tirar endavant el mentrestant de la Fira".