Segona nit de gelades que agreuja els danys al arbres fruiters de les comarques de Lleida

La matinada de diumenge les temperatures han oscil·lat entre -1 i -6 graus a les comarques productores de fruita de la plana, com son el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. Destaquen registres com els -8,9ºC de Prades, els -6,7ºC d'Oliola, els -4,8ºC d'Alfarràs i també a Olot o els -3,8ºC de Mollerussa, segons les dades de les estacions de Meteocat i Meteoclimatic. Aquesta matinada no han set tant intenses, entre -1 i -2 graus i la gelada ha arribat més tard però tot i això els danys als cultius són molt importants. De fet els productors encara no poden fer estimacions de pèrdues, tot i que des d'Asaja es calcula que la caiguda de la producció afectarà una extensió molt gran del territori, ja que els arbres no poden suportar tantes hores seguides de fred.

Afectacions a la fruita de pinyol i els ametllers

La fruita més afectada per les gelades ha estat la fruita d'os, com ara préssec, nectarina i albercoc, i també l'ametlla perquè els arbres ja fa setmanes que han florit. Els perers, tot i que tenen la flor una mica tancada, també s'han vist afectats, mentre que en el cas dels pomers, l'afectació es preveu menor tot i que dependrà de la varietat.

Una altra nit complicada

Es calcula que el fred ha tocat a totes les comarques de Ponent i el sector lamenta que ja és el tercer any consecutiu que pateixen gelades. La propera nit també es preveu complicada ja que els termòmetres encara no podrien acabar de remuntar tot i que cap a finals de setmana la previsió ja millora.