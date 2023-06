A la presó per intentar matar la seva exdona a cops de destral al Pont de Suert

Els fets van tenir lloc dissabte al Pont de Suert pels volts de les set de la tarda, quan l'home va anar a l'edifici on viu la seva exparella i la va atacar amb una destral. La policia sospita que es podria tractar d'una agressió premeditada, ja que l'home esperava a la dona amb la destral i quan va arribar se li va tirar a sobre i li va donar diversos cops amb l'eina. La dona va poder salvar la vida perquè es va protegir amb el braç, on hi té diversos talls de gravetat. La víctima i la seva filla van demanar socors i van aconseguir fugir. Els veïns que van sentir sorolls van avisar a la policia i poc després es va aconseguir detenir l'agressor i recuperar la destral.

Presó provisional, comunicada i sense fiança

Després de passar a disposició judicial, la jutgessa va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança, a més d’una ordre de protecció per a la dona i la filla, prohibició d’incomunicació amb elles i suspensió de la pàtria potestat. No consten antecedents judicials de violència entre la parella. La causa està oberta per assassinat en grau de temptativa.

Condemna de l'Ajuntament del Pont de Suert

L'Ajuntament del Pont de Suert ha condemnat "fermament qualsevol manifestació d'actes de violència de gènere", en referència a l'intent d'assassinat d'una dona per part de la seva exparella amb una destral davant de la seva filla de sis anys aquest dissabte. L'alcaldessa del municipi, Iolanda Ferran, ja es va posar en contacte amb la família el cap de setmana per expressar el seu suport i posar-se a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Des de l'Ajuntament es reafirmen amb "el compromís de treballar activament per erradicar la violència de gènere", mitjançant la implementació de polítiques efectives i l'educació en valors d'igualtat i respecte.

Des de l'Ajuntament del Pont de Suert insten la ciutadania a denunciar qualsevol situació de violència de gènere i demanen a tothom que "acompanyi les víctimes en aquest camí cap a la llibertat i la seguretat".

El comunicat emès pel consistori conclou que "la violència masclista és una realitat inacceptable que vulnera els drets fonamentals de les persones".