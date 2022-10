INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Lleida posa en marxa l'Agrolivinglab per crear un ecosistema per a la innovació en el sector agroalimentari. Vuit empreses ja han mostrat l'interès per treballar-hi, algunes de Lleida però també altres de fora de la ciutat.

