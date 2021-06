LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

A l'expectativa de la planificació esportiva del Lleida Esportiu

En l'actualitat esportiva d'aquesta setmana amb Miquel Àngel Poch comentem com afronta el Lleida Esportiu el seu futur. Després de la roda de premsa del president Albert Esteve on, entre altres qüestions, va informar que Molo no continuaria a la banqueta, la setmana passada es va anunciar el fitxatge de Gabri com a nou tècnic, durant les tres properes temporades. L'objectiu de l'equip pel proper curs passa per ascendir a Primera RFEF. Per aconseguir-ho haurà de fer un equip nou després que el club hagi confirmat que no obrirà negociacions amb 10 jugadors que finalitzen contracte el 30 de juny. També comentem el projecte que el club vol presentar a l'Ajuntament de Lleida per reformar i habilitar l'Annex que hi ha davant del Camp d'Esports.