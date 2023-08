Iphones recondicionats o seminous? Waiphone ens explica les diferències

El més important és diferenciar entre un mòbil recondicionat i un mòbil seminou. Un recondicionat és un mòbil que ha estat trencat o espatllat i s’ha reparat. Pot ser que s’hagi canviat la pantalla o la bateria. Això es pot saber a l’apartat d’Ajustaments de l’Iphone on s’indica si la peça ha estat canviada o no. És important saber-ho perquè té més valor un telèfon que no s’ha reparat mai que un que s’hagi hagut de reparar. És rellevant saber si un mòbil és seminou o recondicionat, perquè és molt millor un mòbil que no hagi estat recanviat i sigui tot original.

La pantalla

Lògicament sempre és molt millor un telèfon al qual no se li ha canviat mai la pantalla, que un mòbil que sí que ha estat canviada. La recomanació és que la pantalla sigui l’original.

La seguretat de comprar en un establiment

Si la compra es fa en una botiga, hi ha garantia i en el cas de Waiphone es tracta d’una garantia d’1 any, mentre que si la compra del dispositiu es fa entre particulars o a través d’APPs de segona mà, no hi ha cap garantia si el mòbil s’espatlla l’endemà o al cap d’un temps.

El telèfon s'ha mullat?

Si l’adquirim a través d’un particular o d’una APP de segona mà, sempre hi haurà el dubte de saber si el telèfon s’ha mullat. Es pot donar el cas que si un telèfon cau en una piscina s’espatlli al moment, però també pot ser que els problemes sorgeixin amb el pas del temps perquè l’aigua entra dins del dispositiu, queden residus que creen petits curtcircuits i acabarà donant problemes. Si la compra es fa a la botiga, els professionals de Waiphone tenen la certesa que el dispositiu no ha estat mullat.

El mite de l'arròs

En cas de mullar-se un telèfon no serveix de res posar-lo en arròs. L’arròs pot absorbir la humitat exterior però en cap cas pot absorbir l’aigua que ja s’ha filtrat a l’interior del dispositiu i tampoc es recomana desmuntar-lo perquè s’eixugui.

La bateria

Els dispositius Iphone permeten veure quin és l’estat de vida de la bateria. Apple recomana que quan s’està per sota del 80 per cent, és el moment idoni per canviar la bateria. Es important a l’hora de comprar un telèfon comprovar en quin estat de salut es troba la bateria i sempre és millor que estigui al 100% que al 85%, perquè és una bateria que durarà més. Davant d’aquesta situació, Waiphone ja fa el canvi de bateria a aquells telèfons que arriben per sota del 84%.

Quina aparença estètica té?

Cal mirar l’aparença exterior del mòbil i veure si té rascades o cops. Si es tracta de petites rascades no passa res, però de vegades hi ha cops importants amb un impacte que ha rebut el telèfon i té mes probabilitats d’espatllar-se. En aquest sentit és probable que els seminous tinguin alguna rascada, mentre que els recondicionats estan pràcticament nous.

Recondicionats o seminous?

Des de Waiphone consideren que, a la llarga, els telèfons seminous poden donar un millor rendiment que els telèfons recondicionats, que per aparença estètica poden estar més bé, però pot ser que per dins no tinguin peces originals, amb el handicap d’haver estar reparats.

Sempre serà preferible un dispositiu amb peces originals, que amb peces canviades, perquè l’experiència confirma que un Iphone reparat tendeix a donar més problemes que un Iphone seminou, que no ha estat reparat prèviament.