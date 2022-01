Aquestes són les farmàcies de Lleida on pots anar a fer els test d’antígens escolars

Des d'aquest segon trimestre, en cas que es detecti un positiu a l'aula, s'ofereix un test ràpid a tots els infants asimptomàtics, com a contactes estrets. No és obligat, però sí altament recomanat i s’ha ampliat de 4 a 7 dies el termini de temps per a fer les proves davant l’allau de peticions que hi ha hagut en els darrers dies i les llargues cues que ha suposat.

On s'han de fer aquests testos?

Només es fan a les farmàcies autoritzades en el cas d'alumnes de primària i secundària. Als infants del cicle infantil --escoles bressol i P3, P4 i P5--, es fan als centres d'atenció primària o als centres educatius.

Són proves d'ús professional que subministra directament el Departament de Salut a aquestes farmàcies, que són unes 1.400 arreu de Catalunya. Aquests testos d'antígens es fan de manera gratuïta als alumnes a partir de la recepta que les famílies reben directament a l'aplicació La Meva Salut.

Quines farmàcies de Lleida hi estan adherides?

Aquestes són les farmàcies de la ciutat de Lleida que hi participen. Es recomana trucar-hi abans per concertar cita prèvia i saber en quines franges horàries es fan les proves a escolars.