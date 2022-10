Els vins de Lleida, el punt de partida per conèixer el territori

La Ruta del Vi de Lleida integra 22 cellers i bodegues, a més d’ajuntaments, consells comarcals, oficines de turisme, restaurants, allotjaments turístics, centres d’interpretació i enoteques que ofereixen un mapa de possibilitats turístiques per recórrer el territori, des de la plana fins al Pirineu. A més aquest estiu, la Ruta del Vi de Lleida també ha rebut la certificació Biosphere Sustainable Lifestyle, que l’acredita com a destinació compromesa amb la sostenibilitat mediambiental.

Set subzones, set paisatges

Els cellers que formen la Ruta del Vi de Lleida elaboren els seus vins a l’empara i sota la certificació de la Denominació d’Origen Costers del Segre i que està dividida en set subzones (Artesa de Segre, l’Urgell, les Garrigues, el Pallars, Raimat, el Segrià i les Valls de Riucorb), que ofereixen paisatges i experiències per satisfer tots els visitants.

Activitats esportives, passeig amb globus, esmorzars de pagès

La riquesa de les set subzones també permet que les activitats que giren al voltant del territori siguin ben diverses i amb propostes que plantegen activitats de caire esportiu com les curses entre vinyes del celler Tomàs Cusiné o els passejos amb bicicletes elèctriques que es poden fer a les rutes de l’espai Raimat Natura on també hi ha recorreguts de marxa nòrdica i curses d’orientació. A prop de Lleida s'hi troba el celler de Sanui, que es pot visitar amb reserva prèvia. Altres activitats ens porten fins el celler Clos Pons organitza les Jornades de la Verema i també permet conèixer les Garrigues amb globus, una comarca que s’endinsa en l’art a la Vinya dels Artistes del celler Mas Blanch i Jové o que permet als visitants allotjar-se en autocaravanes a la Vinya Els Vilars d’Arbeca. El recorregut per la comarca de les Garrigues continua per Cérvoles Celler, on es concerten visites per a grups i particulars i es pot seguir per Purgatori - Família Torres, amb la recuperació del Mas de l'Aranyó, el seu primer celler a Costers del Segre.

L’Olivera, Matallonga i Petit Duran ofereixen maridatges amb productes de proximitat i esmorzars de brasa. A Lagravera hi ha la possibilitat de fer un pícnic entre vinyes o també una passejada amb globus per la Serra Llarga. La tradició també és ben present amb aplecs i trobades, com és el cas de Castell del Remei. Seguint a la comarca de la Noguera, Costers del Sió permet als visitants veure els Trulls, en una finca agropecuària plena d’història. La construcció actual conserva la capella, casa pairal, celler i els trulls de pedra, que daten del segle XI. Al municipi de Baldomar es pot visitar el celler familiar Vall de Baldomar, amb reserva prèvia i tastar, entre altres, el seu vi rosat.

Al celler Analec, endinsant-nos a la comarca de l’Urgell, la família ensenya les vinyes i el celler i ofereixen per a grups l’activitat de desgorjament en calent. Sortint de Verdú pel Camí de la Ventallola es troba el celler Boldú Viticultors, un edifici singular que es mimetitza amb el paisatge i que amb reserva prèvia es pot visitar a més de degustar dos dels seus vins. Al mateix municipi de Verdú també hi ha el celler Cercavins, on els amants dels vins podran tastar els seus vins, exemples d’una viticultura i enologia tradicionals.

Vins d'altura

Els vins d’altura que es poden trobar a la Ruta del Vi de Lleida conviden a conèixer les vinyes que hi ha entre Tremp i Talarn, amb cellers com Castell d’Encús on els responsables del celler ofereixen una visita plena d’història i vi, visitant l’ermita i els trulls de pedra de l’època, per finalitzar l’experiència amb un tast i l’opció de fer una visita Premium tastant una desena de vins.

El celler Mas Garcia Muret proposa un passeig amb caiac i conèixer les seves vinyes i per entendre el relat geològic de la Conca de Tremp es pot fer parada al celler Vila Corona per conèixer un espai natural ric en jaciments de dinosaures i altres fòssils, a més de visitar les vinyes, les instal·lacions i fer un tast de vins. I seguint amb la temàtica del territori, trobem el singular celler Sauvella, construït al peu del Castell d’Orcau on hi ha la possibilitat de fer diverses activitats: De la Roca a la Copa, ToscaVi i DinoVi.