Els pagesos mantenen almenys fins divendres els talls a les carreteres de Ponent

Revolta Pagesa ha anunciat que mantindrà "de manera indefinida" els talls de carreteres a l'AP-7 a Pontós (Alt Empordà), a l'AP-2 a Soses (Segrià) i a l'A-2 a Tàrrega, a Ponent, així com a la C-14 a Bassella (Alt Urgell), a la N-260 a les Bordes, al Pont de Suert (Alta Ribagorça), a la N-152 a Puigcerdà i a la C-38 a Coll d'Ares.

Segueixen els talls a les carreteres de Ponent

Els pagesos de les comarques de Ponent mantindran els talls a l'A-2 fins divendres. La via segueix tallada a Soses, al Segrià, on el tall també afecta a l'AP-2, i a Tàrrega. Un portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, Arnau Capdevila, ha explicat que els pagesos tenen la "moral alta" per continuar amb la protesta almenys fins divendres i que fins i tot esperen l'arribada de suports d'altres punts de la Catalunya central aquest dijous. Capdevila ha insistit en la necessitat de parlar directament amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de la seva absència a la reunió de dimarts i ha afegit que sinó és així demanaran la seva dimissió. Unió de Pagesos també a demanat responsabilitats a Mascort.

Els pagesos i ramaders s'organitzen per torns per poder mantenir actius els talls que hi ha a l'A-2 a Ponent i també a l'AP-2. Els tractors continuen ocupant la calçada de la via en ambdós sentits i per passar l'estona hi ha grups que escolten música, altres juguen a futbol, passegen o conversen. A la nit molts tornen cap a casa però al tall sempre s'hi queda algun grup per vigilar els tractors. Arnau Capdevila ha assegurat que estan preparats "pel que sigui" i decidits a "continuar fins al final" per demostrar a la conselleria que en aquesta protesta els hi va la vida i que no es poden permetre fallar.