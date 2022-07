INCENDI AL MONTSEC

Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Àger

Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Àger (Noguera), segons ha confirmat el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, en una atenció als mitjans de comunicació al centre de comandament, aquest dimarts al matí. "Estabilitzat no vol dir en cap moment apagat, sinó que no es belluga. Els mitjans continuen treballant", ha advertit Solé, que ha indicat que hi treballen 7 mitjans aeris i 50 persones en els flancs en què el foc continua obert. Els Bombers treballen amb l'objectiu que el foc no avanci per la part baixa i cap a la zona del Castell de Mur i pel flanc esquerre cap a Àger. La línia de tren entre Balaguer i la Pobla de Segur està tallada, però Ferrocarrils de la Generalitat ha incorporat autobusos per mantenir el servei.

Agencias