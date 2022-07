El despertar turístic d’Alcarràs gràcies a l’impuls de la pel·lícula de Carla Simón

L'Ajuntament d'Alcarràs ha presentat la documentació al Departament d'Economia per obtenir una subvenció de 50.000 euros per tal de cobrir la despesa que generaran les 21 accions de promoció econòmica impulsades des del consistori i que estan vinculades amb la guardonada pel·lícula 'Alcarràs' de Carla Simón. "Havíem d'aprofitar l'èxit mediàtic amb la fi de potenciar l'activitat econòmica del poble en el nou turisme cinematogràfic que va nàixer precisament gràcies al film", ha indicat l'alcalde Jordi Janés. L'ajuntament alcarrassí estima que "el retorn econòmic per al poble generat per aquesta promoció arribi als 3 milions d'euros en un any", segons ha dit Janés.

Rutes Carla Simón

Entre les accions més immediates per al mes d'agost i setembre hi ha "diversos recorreguts planificats per la vila i els espais que han donat popularitat arran de la pel·lícula, amb l'objectiu de fomentar el patrimoni i la cultura alcarrassina", ha detallat l'alcalde.

'Tour' amb guia i un vídeo tridimensional al Fossar

L'Ajuntament d'Alcarràs també ha previst per als mesos de març, abril i maig del 2023 uns 'tours' amb un guia especialitzat per conèixer els detalls sobre la localització i el rodatge de la pel·lícula, així com els costums del poble, paisatges o patrimoni han influït el film de Carla Simón. Aquest 'tour' es farà amb autobús i els visitants escoltaran de fons la banda sonora de la pel·lícula. També inclourà una visita a una explotació agrària on un pagès explicarà tot el procés de producció agrícola, i també es farà una degustació de la fruita del municipi i de la gastronomia local.

A la vegada, el consistori també treballa en un vídeo tridimensional que s'emetrà al centre d'interpretació el Fossar i que "servirà per explicar la història, cultura i costums alcarrassines", ha explicat Janés.

Paral·lelament, s'implementarà un sistema d'audioguia a través de codis QR per poder realitzar el 'tour' d'una manera més independent si així ho desitja el visitant. A més, el consistori té l'objectiu de fomentar la creació d'espais artístics a les façanes dels edificis per reflectir, així, la realitat del poble i que el turista gaudeixi d'aquests indrets.

Recuperació del pantà de l'Arròs i rutes verdes del Segre

Altres accions previstes passen per la recuperació d'espais naturals i rutes saludables al municipi d'Alcarràs per tal que els visitants en puguin gaudir. Un dels projectes que s'executarà abans del setembre consistirà amb les actuacions de condicionament i inversions en infraestructures vinculades amb els usos públics al pantà de l'Arròs, amb l'objectiu de facilitar l'ús públic de la zona i difondre'n els seus valors.

A més, l'Ajuntament senyalitzarà les rutes verdes que es poden fer al riu Segre al terme municipal d'Alcarràs. També s'instal·laran cartells informatius sobre la flora i fauna autòctona per tal de potenciar un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Espai virtual i Punt d'informació turístic

Una altra de les actuacions serà la creació, entre els mesos de desembre d'enguany i gener i febrer del 2023, d'un espai virtual dedicat a potenciar les experiències de la pel·lícula, ja sigui per aquelles persones que visiten el poble com per a aquelles que simplement volen ampliar el seu coneixement d'Alcarràs des de casa seva.

Finalment, l'Ajuntament crearà un Punt d'informació Turístic per informar els visitants de les noves activitats que es duran a terme al municipi relacionades amb la pel·lícula de Carla Simón. L'acció s'acompanyarà de la difusió d'un fulletó amb tota l'oferta de serveis municipals al voltant del film.