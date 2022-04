Consulta tots els actes que s'han programat per la Festa Major de Lleida

En l'acte de presentació del programa de les Festes, el paer en cap Miquel Pueyo ha explicat que “fa unes setmanes presentàvem el cartell de la Festa Major 2022 que reflecteix precisament aquesta il·lusió col·lectiva de recuperar plenament aquesta celebració. Una il·lustració que emmarca un dels moments més emblemàtics de la festa al carrer: la sortida del seguici popular, entre els elements del qual hi destaca la figura de la geganta Donya Zobeida en homenatge al seu 70è aniversari”.

I és precisament en aquesta cultura popular i tradicional on es concentren el conjunt de les novetats de l’edició d’enguany, amb la consolidació del Seguici i els nous elements que s’hi incorporen, així com la vigília i el dia de Festa Major (11 de maig, Sant Anastasi) com a pol i acte central de la Festa Major, amb el Seguici, els balls, la imatgeria i les diferents comparses que en formen part, sortiran al carrer.

Consolidació i nous projectes

La Consolidació del Pregó de Sant Anastasi el dia 10 a les 19h. La incorporació, en aquest mateix seguici del Ball de Valencians que es presentà el passat desembre a la Seu Vella i que és un dels projectes que s’ha vist afectat per la seva recuperació i integració en el Seguici, atesa la pandèmia.

el dia 10 a les 19h. La incorporació, en aquest mateix seguici del que es presentà el passat desembre a la Seu Vella i que és un dels projectes que s’ha vist afectat per la seva recuperació i integració en el Seguici, atesa la pandèmia. Trompetes. Des del Grup de Treball del Seguici, ja des del 2021 es ve treballant per incorporar, o reincorporar la figura de les trompetes que conformen amb les trampes una unitat musical. Aquest conjunt té una funció protocol·lària i simbòlica, solemnitza certs moments de la Festa:

-anuncia el pregó del dia 10 de maig, la Vigília

- solemnitza o remarca certs moments de la festa com l’anada ofici (sortint sempre del Palau de la Paeria.

Cal destacar la recuperació del Toc del Pregó de Lleida, recollit en la partitura “La Crida” de Luis Carreras, un foxtrot que l’autor dedicà a l’Ajuntament i que en el seu inici, reprodueix la música del Toc del Pregó (“tradicional toque de trompetas”)

Aquest ha estat un dels projectes presentats pel Grup de Treball del Seguici, en la línia de reforçar el pol tradicional de la Festa Major, al voltant del dies 10-11.

Àliga . En el marc de la Festa Major, també s’incorporarà un nou element del bestiari a la ciutat , que serà una nova Àliga de la ciutat. La figura de l’Àliga és potser una de les més esteses i emblemàtiques entre el bestiari festiu català , després de les figures de dracs i bèsties de foc. El simbolisme de la bèstia, amb tots els seus significats associats, i el fet que a Lleida tinguem ben documentada la seva presència històrica , considerem que és un bon pretext per a crear una àliga nova que s’incorpori als Seguicis Festius de Lleida i els doti d’un nou element que els millori en diversitat plàstica i en recursos i valors espectaculars, i que alhora sigui una figura que entronqui plenament amb els cànons i patrons estètics de les àligues històriques catalanes , tal i com feia l’àliga històrica de Lleida.

. En el marc de la Festa Major, també s’incorporarà un , que serà una nova Àliga de la ciutat. La figura de l’Àliga és potser , després de les figures de dracs i bèsties de foc. El simbolisme de la bèstia, amb tots els seus significats associats, i el fet que a , considerem que és un bon pretext per a que s’incorpori als Seguicis Festius de Lleida i els doti d’un i en recursos i valors espectaculars, i que alhora sigui , tal i com feia l’àliga històrica de Lleida. Domassos. En l’àmbit de la difusió i promoció, a més, enguany s’inicia la col·lecció de domassos, en l’edició d’enguany serà el Marraco. Els domassos es podran adquirir a la Casa dels Gegants a partir d’aquest cap de setmana.

Programació

El regidor de Festes Ignasi Amor ha desgranat la programació de Festa Major que es pot consultar aquí, i ha posat de relleu que els grups de les dues revetlles/concerts ja s’han anat anunciant en aquests dies previs. Uns concerts que tornaran a tenir els Camps Elisis com l’escenari central de la festa, amb un disseny espectacular de l’artista lleidatà Joan Pena per poder viure l’experiència audiovisual dels concerts al màxim. Estopa, Els Catarres, Zoo, Ginestà, La Fúmiga, Fuel Fandango, Auxili, The Tyets o el talent local de Sexenni, entre altres, visitaran Lleida en aquests dies de Festa Major.