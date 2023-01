Comença l'enderroc de les sitges de Pardinyes

Una màquina ha començat ha enderrocar aquest dimarts les antigues sitges del Senpa del barri de Pardinyes de Lleida, on la Paeria construirà l'equipament comunitari per a temporers i emergències. L'enderroc ha començat cap a les deu a la part interior dels edificis. Des de la Paeria han indicat que els treballs es porten a terme ja que no han rebut cap notificació judicial que ho impedeixi. L'Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard), conjuntament amb la Plataforma de Veïns de Pardinyes i Ipcena, va presentar al jutjat un procediment interdictal per aturar l'enderroc de les sitges, que acollien una important colònia de cigonyes. Membres de la plataforma veïnal s'han aplegat davant de les sitges per rebutjar l'execució dels treballs.