El Canal d'Urgell avança el tancament del reg al 25 d'abril per la falta de pluges

El ple de la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha acordat el tancament del regadiu pel proper dimarts 25 d'abril a causa de la falta de pluges i les reserves al mínim del sistema Oliana-Rialb que només garanteixen aigua pels abastaments i per la supervivència dels arbres.

El president del canal, Amadeu Ros, ha assegurat que és la primera vegada a la història que es pren una mesura tan dràstica que suposa tallar el reg quan tot just fa un mes que es va obrir el canal. La decisió s'emmarca en l'escenari més desfavorable que es donaria en cas que no hi hagués precipitacions al mes de maig i a principis d'estiu. La comunitat de regants ha insistit en demanar que no es plantin cultius d'estiu i estima pèrdues milionàries, alhora que demana als ajuntaments que facin un ús eficient de l'aigua: "Disposem de poca aigua, s’ha de gestionar de la millor manera possible. Els ajuntaments rebran un comunicat informant de les restriccions que han d’aplicar en cadascun dels municipis", ha dit el director general de la Comunitat de Regants, Xavier Díaz

D'altra banda, la setmana que ve hi ha una reunió a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) on es parlarà de la Declaració de Zona Catastròfica.