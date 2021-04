La 32ª edició de la Fira de Titelles, una trilogia d’il·lusions

Gran expectació a Lleida que aquest any sembla que si donarà la benvinguda al mes de maig, el mes més festiu de la ciutat amb la cultura com a protagonista. La primera cita arrenca demà divendres amb la Fira de Titelles de Lleida que arriba a l’edició número 32 després que l’any passat quedés aturada al maig i al juliol, a causa de la pandèmia. Des de fa setmanes alguns espectacles infantils i de carrer ja tenen les entrades esgotades, el que demostra les ganes que hi ha de Fira de Titelles. A La Ciutat Lleida en parlem avui amb un dels codirectors, Oriol Ferre.