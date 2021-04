La veu de la dona als negocis

Lideratges, la presència de les dones a la logística

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 32è programa de la temporada, començarem amb l’espai d’actualitat parlant amb l’Elisabet Bach, secretària de la Junta de Govern del Col·legi d’Economistes de Catalunya que ens explicarà com funcionaran els ajuts a les empreses amb els Fons Europeus Next Generation. A la tertúlia parlarem sobre com ha afectat la pandèmia al sector de la logística amb la May López, professora de logística sostenible de EAE, Xavier Calvo, Director Comercial Nacional en Nacex i Miguel Llanos, Director Comercial de Mudances CONTROL A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Jordi Martínez, director d’Educació Financera de l’Institut d’Estudis Financers, seguim amb la secció bimensual ‘La notícia immobiliària’ en la que parlarem amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l’Òscar Gorgues de l’informe IFO sobre l’habitatge de lloguer a Berlín elaborat per l’institut econòmic alemany i acabarem amb la secció Empresa en femení amb Annabel Medina, CEO de Hands Shield.