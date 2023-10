L’actualitat en 2 minuts 02/10/2023

La secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, veu lògic que Pedro Sánchez assumeixi tornar a parlar de referèndum. Assegura que és una proposta exigent però també lògica.

Rovira afirma que no poden renunciar al que es va acordar ara fa 4 anys. A més, la republicana també ha llenlçat un dard a Salvador Illa, assegurant que és més socialista ella que el lider del PSC, perquè vetlla pels drets socials.

Els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies circulen amb demores de 20 minuts de mitjana com a conseqüència d'una avaria d'infraestructura a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona. Renfe afirma que es tracta d'una incidència que va detectar-se la nit de diumenge i que s'ha fet evident aquest dilluns, sobretot en hora punta.

També hi ha retards en l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a Les Borges Blanques. A les 09.30 hores s'ha restablert el servei, tot i que els trens han de circular per via única en un tram comprés entre Les Borges Blanques i Lleida

Els càmpings catalans tanquen l'agost amb un 7,3% més de visitants que el 2019. Segons les dades provisionals de l'enquesta d'ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l'INE, els càmpings van ser l'únic tipus d'establiments que van superar els registres d'abans de la covid-19. Pel que fa al nombre de pernoctacions, van arribar a un 2,6% més que fa quatre anys. Pel que fa apartaments turístics, allotjaments de turisme rural, i albergs les xifres d’aquest any, tot i ser força positives, no han arribat a superar les d’abans de la pandèmia.