Junts per Catalunya defensa que Rufián comparegui per “esvair dubtes”

En una entrevista al Notícies Migdia d’Onda Cero Catalunya, Josep Rius ha qualificat de “lamentables” les paraules de Rufián en què avalava que l’entorn de Carles Puigdemont havia mantingut contactes amb el govern rus. Segons Rius, aquestes declaracions “busquen la confrontació entre partits independentistes” i s’ha preguntat si els que les avalen volen “provocar un trencament de govern i poder justificar un pacte amb els comuns i el PSC”. En aquest sentit, el portaveu de Junts per Catalunya ha assegurat que es tracta d’una “polèmica totalment gratuïta” i ha negat de nou les relacions entre membres del seu partit i el Kremlin.

La taula del silenci i silenciadora

Sobre la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat per abordar el conflicte sobiranista, Josep Rius ha reconegut que la taula existeix “formalment” però només és de silenci perquè “no es reuneix ni té calendari de reunions”. Segons Rius, de fet, també és “silenciadora” perquè només ha servit perquè “Pedro Sánchez pugui anar per tot el món fent veure que el conflicte està normalitzat”.

Confiança en Gonzàlez-Cambray

D’altra banda, la formació liderada per Carles Puigdemont ha evitat criticar la gestió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, enmig del pols que manté amb els sindicats per l’avançament del curs escolar: “El conseller ja ha fet un primer pas i celebrem que s’hagi reprès el diàleg i mantenim la confiança en què el conseller sabrà liderar aquest diàleg per arribar a un acord amb els docents”. Sobre l’aplicació de la sentència que fixa un 25% del castellà a l’ensenyament, Rius ha reiterat que “el català no està en una situació d’igualtat respecte el castellà” i ha apostat per “confrontar en totes les situacions en què hi hagi un atac a les institucions més bàsiques de Catalunya”.