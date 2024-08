Espanyol 0-Real Sociedad 1, las áreas deciden

El Espanyol sabía que el regreso a primera división no iba a ser fácil y dos jornadas de liga han bastado para palpar esa realidad. Los blanquiazules mejoraron ante la Real Sociedad las prestaciones ofrecidas en Valladolid, pero no fue no les llegó con eso. La solvencia de uno y otro equipo en las dos áreas decidió el choque. La calidad individual de Take Kubo resultó providencial para desequilibrar la balanza a favor de los donostiarras en el minuto 80 de partido. Antes, Véliz había tenido la ocasión más clara del partido pero fue incapaz de golpear el balón con acierto en una contra llevada por Javi Puado.

Manolo González colocó en el once a todos los fichajes de este verano, excepto Tejero, pero no fue suficiente para sumar los primeros tres puntos de la temporada. Al equipo le sigue faltando calidad para ejecutar en ataque. Quedan días de mercado para buscar futbolistas que aporten el desequilibrio necesario en la parcela ofensiva. Ayer el conjunto perico demostro que compite bien pero le falta talento para desequilibrar los choques.