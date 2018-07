Aquest dilluns el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont , ha defensat en una conferència a Madrid el seu projecte de referèndum sobre la independència de Catalunya. Puigdemont vol celebrar el referèndum la propera tardor tot i el rebuig del govern de Mariano Rajoy que recorda que la reivindicació separatista de Junts Pel Sí no té cabuda dins l'actual Constitució.

El govern de Puigdemont diu que vol dialogar per pactar amb l’Estat les condicions d’un referèndum vinculant però a la vegada no descarta fer-lo “sí o sí” de forma unilateral, amb o sense acord. De fet, tot i que Puigdemont encara no ha desvetllat ni la data ni la pregunta, segons fonts properes a l’executiu, la seva idea és convocar-lo pel diumenge 1 d’octubre.

La darrera oferta del govern de Rajoy ha estat convidar Puigdemont a defensar la seva proposta al Congrés de Diputats, un oferiment que el president català ha rebutjat, conscient que sense un acord previ perdria una eventual votació a la cambra baixa espanyola.

Què opines? Creus que es farà el referèndum? Sense un acord amb l’Estat es possible? Quina validesa tindria si es convoqués de forma unilateral?

