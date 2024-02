'El Collar de la Reina': Una hilarante historia real sobre la monarquía francesa

'El Collar de la Reina' es una obra que no deja indiferente a nadie. Una obra hilarante por su texto, espectacular a nivel interpretativo... e histórica! Sí sí, es dificil de creer pero la historia que han reescrito Ricard Farré y Arnau Puig se basa en la polémica que hubo alrededor del collar que Luis VI quiso regalar a una de sus amantes. Una historia de engaños, estafas, corrupción y, sobretodo, mucho humor. 'El collar de la reina' es el debut de Ricard Farré como dramaturgo. En declaraciones a 'La Ciutat', asegura que "ha sido una experiencia brutal. Escribir una historia desde cero es un reto complicado especialmente al principio, pero una vez va tomando forma es muy gratificante, sobretodo cuando ves que tu obra se convierte en toda una realidad y que la gente la disfruta".

Un despliegue brutal

La obra tiene un ritmo trepidante, con los dos actores (Arnau Puig y Marta Pérez) interpretando a todos los personajes de la historia. Esto nos deja un "tour de force" interpretativo, como nos reconocía Farré, "con un gran desgaste físico y mental de los actores. Arnau, con el que he trabajado muchas veces, nunca suda, soy yo el que sudo más, pero con esta obra está sudando lo que no ha sudado antes, es un gran despliegue. Y además estamos hablando de dos grandes actores que lo clavan todo a nivel interpretativo".

Fieles a la historia

Tratándose de una obra histórica, ambientada en un periodo concreto de la historia, Farré reconoce que "la tarea de adaptar el lenguaje de la época añadiendo comedia e incluso referencias a la actualidad no ha sido realmente complicado porque es algo que nos gusta y que venimos haciendo en las obras en als que hemos participado". La verdad es que es un hecho historico dificil de creer que sea un caso real, incluso Farré reconoce que "muchos espectadores, a los que se les avisa antes de la obra que son hechos reales, vienen a preguntar después si realmente lo son, no se lo creen, porque realmente es un caso muy cómico, pero totalmente real". Farré reconoce que "a veces la realidad nos deja la comedia ya hecha. No ha cambiado tanto la historia que contamos con la actualidad. Ahora quizás no llevan coronas, llevan traje, pero con nuestro rey emérito hemos vivido historias parecidas a la que se cuenta en 'El Collar de la Reina'. Juan Carlos, Berlusconi... estos personajes también han hecho regalos millonarios a sus amantes y tienen historias dignas de ser representadas en el teatre de forma cómica".