Retallada del límit salarial del Barça fins a 270 milions d'euros

La Lliga ha donat a conèixer els límits salarials de tots els equips de Priemera i Segona Divisió. I un dels més perjudicats és el FC Barcelona, que ha patit una dràstica retallada. Ha passat de poder gastar 649 milions d'euros la temporada passada a només 270 milions aquest curs: una reducció de 379 milions.

Actualment, el club n'està gastant uns 400 i, per tant, continua excedit. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha afirmat que és un problema que no es pot solucionar "d'un dia per l'altre" i que el problema s'acabaria "si ven a un dels jugadors fránquícia" de la plantilla.

El club blaugrana, però, ja ha reduït la massa salarial del primer equip en 160 milions d'euros i aquest estiu només ha invertit 3,5 milions en el fitxatge d'Oriol Romeu.