Un monitor de los Maristas de Sants fue detenido en diciembre por abusos a un menor

Según han confirmado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra, no se trata de ningún profesor, sino de un trabajador de la escuela de los Maristas de Sants que fue detenido acusado de un delito de abusos y que pasó a disposición judicial, aunque el juez le dejó en libertad con medidas cautelares.

El colegio aplicó en este caso el protocolo de protección de los menores y apartó al monitor, de unos 30 años y que sólo llevaba unos días haciendo prácticas en el colegio, y comunicó los hechos a la policía y a la empresa que gestionaba las prácticas del detenido.

El colegio de los Maristas de Sants es de educación infantil y primaria y el de Les Corts es de secundaria y bachillerato y están en edificios separados, uno en Sants y el otro en Les Corts, pero bajo la misma dirección de Raimon Novell.

Este caso se suma a la investigación abierta contra el profesor de gimnasia de los Maristas de Les Corts Joaquim Benítez, expulsado del colegio en 2011 y denunciado ahora por varias familias también por haber abusado de menores.

Por su parte, el superior de la congregación de los Maristas, el catalán Emili Turú, ha declarado a Catalunya Ràdio que desde Roma está siguiendo el caso, pero que normalmente estos se resuelven de forma local, aunque pedirá explicaciones al colegio.

Turú ha explicado que no entiende por qué el colegio no aplicó los protocolos y ha afirmado que "si ha habido algún silencio no sé a qué se debe".

"Con quien hablaré es con los responsables, no los locales, sino los de Cataluña", ha declarado Turú.