Jaume Collboni pide el apoyo a Ada Colau para ser alcalde y gobernar con los comuns

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido este jueves a BComú que facilite su investidura como alcalde y ha asegurado que si es elegido alcalde formará gobierno con la formación de Colau. "Ahora es el turno de los comuns, si votan mi investidura habrá alcalde de izquierdas en Barcelona", ha expresado en un acto en la sede de su partido.

"Solo hay dos opciones: un alcalde de Junts con minoría fruto de un pacto independentista o un alcalde del PSC con capacidad de articular mayorías. Pido explícitamente a BComú responsabilidad y estar a la altura haciendo posible mi investidura como alcalde", ha dicho Collboni antes de asegurar que "si soy elegido alcalde formaré un gobierno con los comuns".

Aún así, ambas formaciones sumarían 19 concejales, por lo que necesitarían el apoyo del PP para alcanzar los 21 de la mayoría necesaria. Los populares ya han expresado que apoyarán al candidato socialista si deja fuera a Ada Colau, pero Collboni necesita a los comuns.

A menos de 48 horas de que se constituya el nuevo ayuntamiento, Collboni ha insistido en que "las opciones que habrá el próximo sábado son dos: o Xavier Trias o Jaume Collboni".

El candidato socialista ha reiterado en que "los comunes tienen que actuar a conciencia. Les pido que estén a la altura de lo que le conviene a la ciudad, como nosotros lo estuvimos en 2015 y 2019, por valores, por ideología y por conciencia".

Un pacto a tres entre PSC, BComú y ERC habría sumado 24 concejales, pero Collboni ha criticado que los republicanos descartaran esta opción "demasiado pronto".

"Dijeron que no querían pactar y ahora la opción más verosímil es Trias y ERC haciendo buena la propuesta de los dirigentes de ERC para constituir un frente independentista. Si esto se confirmara, Barcelona tendría un gobierno en minoría, volvería a una pantalla pasada, a la política de bloques y Barcelona no quiere, no puede volver atrás".