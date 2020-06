Félix Millet i Daniel Osácar entren a presó per complir condemna

L’expresident del Palau de la Música Félix Millet i l’extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya Daniel Osácar han entrat avui a la presó de Brians 2 per complir la condemna imposada pel jutge arran del “Cas Palau”. A Millet se'l va condemnar a 9 anys i mig de presó i a Osácar a 3 anys i mig. Jordi Montull, mà dreta de Millet al Palau de la Música, va ingressar a presó el dilluns a la tarda.

El 23 de Juliol del 2009 els Mossos d’Esquadra irrompien al Palau de la Música i es destapava la trama de corrupció del fins aleshores president de la institució, Félix Millet i la seva mà dreta Jordi Montull. Ni dos mesos després, el 17 de setembre del 2009, el propi Félix Millet confessava per escrit al jutjat d’instrucció de Barcelona haver comès irregularitats durant la seva gestió per un import de com a mínim 3’3 milions d’euros.

Va començar aleshores una instrucció judicial lenta i laberíntica amb diversos canvis de jutge... Finalment, gairebé 8 anys després, Millet s’asseia al banc dels acusats i assegurava haver-se "equivocat".

El fiscal va acreditar que Millet i Montull van utilitzar el seu control total de la gestió del Palau per pagar viatges privats, els casaments de les seves filles o reformes a les seves cases particulars. A més a més, Millet va confessar que l’utilitzaven com a via perquè l’empresa Ferrovial pagués comissions a Convergència Democràtica de Catalunya a canvi d'adjudicacions d'obra pública

El 15 de Gener del 2018 l’Audiència de Barcelona va condemnar a 9 anys i mig de presó a Félix Millet, 7 i mig a Jordi Montull i 4 anys i mig a l’extresorer de Convergència, Daniel Osacar per l’espoli del Palau que xifren en 23 milions d’euros. Confirma també el comís de 6’6 milions d’euros a Convergència, a qui obliguen a tornar els diners.

Millet entra a la presó el 5 de Febrer, però només s’hi estarà 25 dies. Abona una fiança de 400mil euros i espera des de casa seva la sentència ferma del Tribunal Suprem, que arriba l’Abril del 2020. Avui, gairebé 11 anys després que es destapessin els fets, començarà a complir la pena imposada.