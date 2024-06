El acusado de la violación de Igualada niega los hechos y rebate las pruebas que le incriminan

Brian Raimundo C., el acusado de la brutal violación de una menor de 16 años el 1 de noviembre de 2021 en un polígono industrial de Igualada, ha negado los hechos en el juicio alegando que no se reconoce en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y que la chaqueta con restos de ADN de la víctima no era suya.

La Fiscalía pide para él 45 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa y agresión sexual, le acusa de agredir sexualmente de forma brutal a la joven, golpearla en la cabeza y dejarla abandonada en un paraje solitario. En la recta final del juicio que finaliza mañana, el acusado solo ha contestado a las preguntas de su abogado y ha negado los hechos.

Durante el interrogatorio de su abogado, el procesado ha tratado de rebatir dos de las principales pruebas que le incriminan. Por una parte, las imágenes de las cámaras de seguridad de varias empresas del polígono industrial que captaron al sospechoso siguiendo a la menor, y por otra, los restos de ADN de la víctima en un chaqueta hallada en su domicilio durante el registro policial de los Mossos d'Esquadra.

Los argumentos del acusado

Cuando su abogado le ha preguntado si se identificaba en las imágenes de las cámaras de seguridad, el acusado ha contestado que "no". Respecto a la chaqueta, ha afirmado que no le pertenece, ya que se la encontró y, como estaba "muy bien", se la quedó porque "tenía frío y había perdido la suya".

Además, ha intentado argumentar por qué hizo búsquedas en el móvil que lo sitúan en la zona donde se cometió la violación, alegando que hizo una consulta en Google porque "no estaba plenamente consciente" por el consumo de alcohol y drogas y no sabía ni dónde se encontraba. Según relata, la noche de la brutal violación salió de fiesta con unos amigos, bebió "bastante" y, luego, volvió a casa.

En otra sesión del juicio, los Mossos que investigaron el caso sostuvieron que tienen la absoluta certeza de que el acusado es el autor de los hechos. Tras la vista de hoy, la fiscal ha mantenido su petición de 45 años de prisión para el acusado y, mañana, las partes expondrán sus conclusiones finales, antes de que el juicio quede visto para sentencia.

La brutal violación que tuvo lugar la madrugada del 1 de noviembre de 2021 dejó graves heridas a la menor, por las que tuvo que permanecer hospitalizada casi un año. Sucedió cuando la joven regresaba sola a casa tras pasar la noche de fiesta con una amiga en la discoteca Epic de Igualada.

El procesado sigue en prisión provisional desde su detención en abril de 2022. En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que siguió a la joven por las calles de Igualada cuando se dirigía a pie a la estación y la atacó "de forma sorpresiva", tras lo que se la llevó a una zona "solitaria y huérfana de testigos, poco iluminada y sin cámaras", para agredirla sexualmente.

A lo largo de 20 minutos, añade el ministerio público, el procesado golpeó a la chica en varias partes del cuerpo, mientras la sujetaba con fuerza, y la penetró "de manera brutal", incluso con objetos, demostrando así su "absoluto desprecio a su condición de mujer".

Tras la violación, propinó a la víctima un "fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente", la dejó abandonada en el suelo y huyó del lugar.