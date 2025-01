Òpera a la ràdio 24/12/2024

'La Traviata' estarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona a partir del mes de gener. És una de les òperes més representades al coliseu barceloní. La traviata, o Violetta Valéry, és una cortesana de París amb una vida molt glamurosa que ven el seu cos com a La dama de les camèlies, de Dumas fill, l’origen de l’òpera de Verdi. Una dona amb llum pròpia que, malalta de tuberculosi, haurà de sacrificar el seu amor pur per Alfredo Germont per les convencions socials. El pare d’Alfredo no aprova la relació i la reputació familiar es posa en dubte.