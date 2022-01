EL PROGRAMA D'ESPORTS D'ONDA CERO CATALUNYA

Radioestadio Catalunya 25/01/2022

Al Radioestadio Catalunya d' avui, amb el Ginés Muñoz i el Paco Virués, analitzem la decisió d' Ansu Fati d'optar pel tractament conservador i no passar pel quiròfan per tractar la seva lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerre i debatem sobre si Jordi Alba ha estat maltractat desde fa anys per l' entorn del FCB.