La Operación Salida

En esta temporada es , incluso, más importante que acertar con los nuevos fichajes, poder realizar la llamada Revolución que anunció Joan Laporta, o en otras palabras , el fin de ciclo de algunos de los jugadores veteranos para rebajar la masa salarial y poder meter aire fresco en el vestuario, aire algo viciado tras los malos resultados en general de las últimas campañas. Esta bien la llegada de Savia nueva y de jugadores con la carta de libertad y fichas muy por debajo de la media existente hasta este verano. Pero es fundamental poder prescindir , sin un elevado coste económico de muchos jugadores que no han cumplido con las expectativas o están desgastados en el club por haber figurado tantos años en los fracasos más sonados. Sin ir más lejos el Barcelona, con la llegada oficial ayer de Èric García tiene un overbooking de centrales. Ni más ni menos seis. Con cinco o un quinto jugador polivalente, tipo De Jong, sería más que suficiente. Sobran un mínimo de uno y un maximo de dos. Evidentemente que todos señalamos al primer descartado en la figura de Samuel Umtiti. Por todo, por falta de compromiso con el club al no operarse, por coste caro de su ficha fuera de toda lógica y a la que le quedan dos años aún, por rendimiento y por sensación de que es ya irrecuperable. Con el solo cabe el milagro de que algún equipo quiera probar fortuna pero incluso en ese caso me temo que el Barcelona estará obligado a pagar parte de su desproporcionada ficha. Sería un mal menor. Imprescindible sacar este verano a Umtiti. Si se quiera plantilla corta sobraría otro y todos los números los tiene Clement Lenglet, buen jugador, profesional y discreto que sin embargo dio un enorme paso atrás esta temporada. Incomprensibles fallos, absurdos penaltyes que penalizaron muy caro al equipo. La pareja titular de la zaga debe ser Gerard Piqué,- Èric Garcia, aunque no habría centrales zurdos en la plantilla y eso podría ser un inconveniente. Araujo puede desempeñar también esa función. Mingueza es polivalente y podría jugar algunos partidos de lateral derecho. Los cuatro han estado en la cantera del Barcelona. Sello importante. Eso en cuanto a la defensa aunque pronto tendremos que analizar los hombres de arriba. Con la llegada del Kun, con la esperada recuperación de Ansu, la casi segura continuidad de Messi, sobran salarios muy altos: Coutinho, Griezmann, Dembelé y Braithwaite en el disparadero. Juzguen Ustedes mismos.