Negociar con el Atlético de Madrid

Se calienta la recta final del mercado del Barcelona, como no podía ser de otra manera. En los últimos tiempos siempre hemos vivido negociaciones hasta la campana, incluso operaciones que se hacían en el último minuto del cierre del mercado. Es vivir al límite, algo a lo que se está acostumbrando el Barcelona por sus penurias económicas. Y a lo que se ve en los próximos días nada va a cambiar. Queda mucho por hacer y muchas operaciones por cerrar para configurar definitivamente la plantilla. La explosión del caso Ansu Fati genera una cascada de operaciones que pueden cambiar bastante la configuración de la plantilla del Barça de aquí al 1 de septiembre. Una hipotética salida del hispano guineano, abriría más las puertas al portugués Joao Félix, algo que desea fervientemente el actual presidente Joan Laporta. Lo que ocurre es que si un jugador no quiere seguir, no merece la pena forzar la situación y máxime cuando tampoco está siendo tan utilizado por el entrenador.

Una cesión simple, una opción de que hagan su cambio de aires y que trate de relanzar su carrera en el fútbol británico podría no ser una mala solución para todas las partes. Comprobaríamos de verdad si se atisba que Ansu vuelve a ser el que prometía, y si en otro equipo, con otro entrenador, en otras circunstancias, es capaz de rendir, como casi todo el mundo esperaba de él y desea. Además, aligeraría la masa salarial del club y permitiría afrontar esas operaciones que ahora están en el alero y que el club desea cerrar para satisfacer al entrenador y al presidente. Pero en esta tesitura aparece la figura del Atlético de Madrid.

Callado y agazapado como siempre. Como lo hizo en la operación Griezmann en la que jugó al gato y al ratón con el Barcelona hasta que finalmente los blaugranas picaron y vendieron por debajo de la cláusula al jugador francés, que se ha demostrado con el paso del tiempo que sigue siendo un gran futbolista y que se vendió barato.

Otro tanto ocurrió con las llegadas de Luis Suarez y Villa. Casi regalados, jugadores de enorme categoría, los colchoneros se aprovecharon en la negociación del Barcelona. Y otro tanto con la excesiva venta de Arda Turan, caro, inapropiado y de bajo rendimiento. Las experiencias del Barcelona con el Atlético de Madrid han sido muy malas de ahí que se generen ciertas dudas sobre esta nueva operación que se cierne para el Barcelona.

João Félix, ya ha dicho que quiere salir del club y el Atlético que lo desea pero solo está picando el Barcelona que debería ser ahora el que estuviera tranquilo porque el problema interno lo tiene uno de sus rivales al que le puede dar oxígeno y más dinero. Un fracaso de la operación Joao Félix confirmaría que las negociaciones con el Atlético de Madrid siempre son ruinosas para el Barcelona. Solo hay que mirar los precedentes.