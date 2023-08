El fichaje de Joao Felix

La signatura 23/08/2023

Se acerca el cierre del mercado veraniego y el Barcelona todavía tiene algunas operaciones por cerrar y por definir la composición de la plantilla que tendrá Xavi Hernandez, la temporada, 2023-2024.

Hay varios nombres en el alero y varias operaciones abiertas que podrían cerrarse antes del día 1 de septiembre. La más importante la del portugués Joao Cancelo , el necesario lateral derecho que completaría y daría equilibrio a la plantilla.

Parece una operación absolutamente necesaria y una demarcación que debe cubrir el Barcelona antes de que se cierre el mercado de fichajes. A partir de ahí está el tema de las salidas de aquellos jugadores, con los que no cuenten entrenador, sobre todo para liberar masa salarial y para evitar futbolistas incómodos.

De los de arriba Ansu,Abde y Ferran Torres luchan por una o dos plazas con lo que es evidente que alguno sobra o va a tener muy pocos minutos con lo que significa de mal ambiente en el vestuario.

Sería conveniente poder sacar alguno para equilibrar más la plantilla, para que todos estuvieran contentos y por qué no, para economizar la masa salarial.

Y si parece que hay casi OverBooking en el ataque con la impresionante irrupción de Lamine Yamal, no parece tener mucho sentido que el Barcelona fije sus ojos en João Félix.

Es verdad que el jugador portugués tiene una enorme calidad y tenía, y digo en pasado, una enorme progresión que la aventuraba como un delantero a marcar una época en el fútbol europeo. Pero la realidad en estos momentos es distinta.

Estamos hablando de un jugador díscolo, polémico, molesto con su equipo y que decepcionado en las últimas temporadas, demostrando su calidad con cuenta gotas en el Atlético de Madrid o en el mismísimo Chelsea.

Es una apuesta arriesgada, y hablando de la difícil economía del Barcelona, los riesgos deben ser absolutamente evitables.

El Barcelona no se puede equivocar con lo poco que puede fichar y este es el caso. Además debería estar escarmentado con todo lo que le ha ocurrido con el Atlético de Madrid, en los últimos tiempos: Arda Turan, Griezmann, Luis, Suarez, Villa… Vamos, que cada operación que ha realizado con los colchoneros ha salido esquilmado.

Si ahora es el Atletico el que quiere desprenderse de João Félix no es motivo más que suficiente como para que el Barcelona sea receloso y no le ponga un puente de plata al delantero portugués? Yo entiendo que debería ser así. Mucha cautela a quien le interesa es al Atlético y no al Barcelona. En el último de los casos debería saber mover sus piezas y no jugar a lo que quiere el equipo madrileño.