La Continuidad de Koeman

Empieza a tomar cuerpo la plantilla del Barcelona para la primera temporada de Joan Laporta al mando del club. Conocidas las primeras caras, era el turno de decidir quién capitanearía el barco desde el banquillo y al final seguirá siéndolo, contra todos los pronósticos iniciales Ronald Koeman. Imagino que en ese periodo de dos semanas que se concedieron para negociar el club y entrenador y sus agentes han encontrado más puntos que les unen a los que les separan y que además , sinceramente, no han encontrado nada mejor en el mercado, a lo que hay que unir un factor muy importante, el económico. Entre traer otro entrenador , que no sabes si te mejora lo que hay y mantener al actual, hay una diferencia de cerca de 20 Millones de €, que para las mermadisimas arcas del conjunto catalán son un golpe importante. A mi me parece bien que se rectifique y que se reconozca con el intercambio de opiniones , que puede ser que Koeman no sea mala opción, aunque me temo que el mal final de la temporada le puede pasar factura, de tal manera que ante los ojos de muchos aficionados del Barcelona es una mala decisión y una decepción que así sea. Luego están las formas, y aquí si, creo que se han cometido varios fallos. El gran error de Laporta fue airear con tanta rotundidad y en público las muchas dudas que existían en el seno de la junta directiva en torno a la continuidad del entrenador holandés al frente del equipo . No fue el mejor trato para el hombre del que al final va a depender tu proyecto. Koeman mientras tanto ha mantenido un discreto silencio, eso sí tras airear al final de temporada falta de respeto del club hacia él y hacia sus jugadores o que el nivel del equipo no es el que se cree la gente. Ahí Ronald dejó algunas heridas que pueden pasarle factura. Koeman inicia la temporada Debilitado ante la opinión pública, y vamos a ver si ante el vestuario, que no le vió respaldado del todo. Que pueda triunfar el proyecto es una auténtica incógnita pues cosas mucho más extrañas hemos visto en el mundo del fútbol, con buenos y malos entrenadores.