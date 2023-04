Avui hem entrevistat Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres per parlar de la nova llei d’habitatge. A més, ha vingut en Xavi Casinos a portar-nos un nou secret de Barcelona. La Mercè Ruiz de la Fuente ens ha fet propostes per al cap de setmana. També hem seguit la nostra cadena de restaurants, hem escoltat les ressenyes més hilarants de la mà d’en Lluís Soler i hem acabat fent riures amb ‘La ràdio que et mereixes’