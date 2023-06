La Brúixola 09/06/23

Avui a 'La Brúixola' ... Pendents de la coalició electoral entre Sumar i Podemos, però amb una condició: la formació lila vol que Yolanda Díaz aixequi el veto a Irene Montero. A Catalunya, Anna Erra ja és la nova presidenta del Parlament i ha insistit a seguir les passes de Laura Borràs. Per la seva banda, els partits constitucionalistes l'han acusat de fer un discurs partidista. En un altre ordre de qüestions, per tal de feminitzar el cos de Mossos d'Esquadra, el Departament d'Interior ha situat quatre dones al capdavant de les regions de Barcelona, Girona i Central i de la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana. Precisament, els agents han fet una operació policial contra els Casuals, els radicals més violents del Barça. Han detingut una vintena de persones vinculades al grup criminal que hauria comès un homicidi, segrestos i extorsions al món de l'oci nocturn. Durant el programa, parlem sobre la limitació en els preus dels lloguers amb el gerent de la Cambra de la Propietat de Barcelona, Òscar Gorgues. En el dia que s'acaba la selectivitat a Catalunya, coneixerem també la història de la Gemma Muñoz, l'estudiant que fa deu anys va treure la nota més alta i que va estudiar traducció i interpretació a la UAB. Com cada divendres, 'La Brúixola' es converteix en cultura de la mà de Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.