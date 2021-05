El sector de la salut mental reclama al Govern que concreti i orienti el nou pla

En una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la directora de la Federació de Salut mental de Catalunya, Marta Poll, ha celebrat l’anunci del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’impulsar un pacte nacional sobre la salut mental. “S’hauria d’haver posat en marxa molt abans però, ara que ha aflorat amb el coronavirus, és una oportunitat per complir amb el deute històric que tenim amb la salut mental”, ha afirmat Poll.

La directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya ha defensat que el pla nacional s’afronti des d’una “perspectiva transversal”, abordant els aspectes socials i educatius per tal de “garantir un bon acompanyament”. En aquest sentit, Poll ha apuntat que s’ha de fer una “inversió important” però també “orientar bé el model per acompanyar a les persones i a les seves famílies”. En aquest sentit, ha explicat que ja s’han invertit 70 milions en l’àmbit de la salut però que també cal fer-ho en polítiques socials, on “tenim una cartera de serveis molt minsa” i també en l’àmbit educatiu.

Joves i infants, els que més pateixen

Segons Marta Poll, un dels col·lectius que més ha patit ha estat el d’infants i joves, on han crescut “de manera significativa” els intents de suïcidi i “s’han disparat” també els trastorns alimentaris o els d’ansietat. “Les xifres són alarmants”, ha reconegut la presidenta d’aquesta entitat, que també s’ha mostrat preocupada per l’aïllament i solitud de la gent gran i el retard en el diagnòstic i atenció de molts casos per la pandèmia.

Acabar amb els tabús

La directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya ha prioritzat treballar amb més agilitat en l’àmbit sanitari però també en la prevenció i en l’acompanyament i suport als malalts i les seves víctimes. També ha defensat una aposta decidida per “trencar estigmes i tabús” i és que, segons Poll, hi ha molts adolescents a qui els costa demanar ajuda pels prejudicis existents sobre les malalties mentals.