El PSC no contempla l’ajornament dels comicis i demana al govern que garanteixi la seguretat el 14F

Per Eva Granados, "si no s'ha de produir un confinament domiciliari, el govern ha de garantir tots els dispositius per poder votar si les botigues estan obertes i la gent va a treballar, per què no podem votar"; A més, la dirigent socialista considera que s'està fent "bona feina" per part del Procicat i la Direcció General de Participació amb més seccions locals i més petites, amb més locals electorals, reforçant la neteja o creant la figura de seguretat i salut.

Des d'aquest punt de vista, Granados no vol contemplar "un escenari en què no hi hagi eleccions" perquè, al seu judici, això voldria dir que "algú està pensant en lògica electoral i barreja la situació sanitària amb el dret a la participació dels ciutadans. En aquest sentit, la portaveu del PSC també dubta sobre quin mecanisme legal pot utilitzar el govern per desconvocar unes eleccions.