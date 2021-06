L’ICO compleix 25 anys impulsant la recerca oncològica

En una entrevista al Noticíes Migdia d'Onda Cero, la directora de Coneixement i Recerca de l’ICO, la doctora Ana Clopés, ha explicat que, durant aquest temps, “els resultats són molt bons però encara hem de fer més i, per això, el repte és continuar “impulsant la recerca a tots els nivells”.

Això passa per treballar en la recerca clínica i preclínica “per tal que les troballes es puguin implementar en els nostres malalts” i també per avançar en la prevenció del càncer, ja que, segons Clopés, continua sent molt important “saber què pot fer la població” per evitar-ho. En aquest sentit, aquesta doctora ha fet aquestes recomanacions: “Cal evitar el tabac que està relacionat amb el 40% dels càncers; protegir-se del sol, i mantenir uns hàbits de dieta sana i la realització de l’exercici físic”.

Recuperar el temps perdut

La directora de Coneixement i Recerca de l’ICO ha explicat que es va fer “una parada” entre abril i juny del 2020 en els cribratges per la pandèmia però ha destacat que “ja s’està recuperant temps al temps” i, per això, també ha llençat un “missatge d’estímul” a la població perquè acudeixi al metge amb normalitat davant qualsevol símptoma.

Més finançament per a la recerca

Sobre si el coronavirus ha impactat negativament en el finançament en la recerca del càncer, la doctora Clopés ha tret ferro a aquesta qüestió i ha destaca que “la recerca en assajos clínics ha augmentat” durant els anys 2020 i 2021. Tot i així, ha reconegut que “necessiten ajuda” per finançar la recerca i, per això, han organitzat la Festa del Cinema amb motiu dels 25 anys de l’ICO per recaptar fons.