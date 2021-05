La Fundació Bofill conclou, a partir de l'Anuari 2020, que la pandèmia no ha provocat l'estancament del sistema educatiu però sí que tindrà un impacte negatiu en els alumnes més vulnerables.

L'autor de l'informe, César Coll, creu que aquest estancament "disminueix la qualitat del sistema educatiu" i avisa que la pandèmia incrementa les desigualtats i fa que l’escola “deixi de funcionar com a ascensor social per a un percentatge més important de la població escolar”.

Segons Coll, aquest estancament i fins i tot la reversió de les millores aconseguides durant els últims 15 anys s'expliquen "pel dèficit de finançament, la persistència d'un sistema segregat i pel canvi que s'ha produït en l'aprenentatge" amb l'auge de les xarxes socials i les noves tecnologies.

Una renda bàsica educativa

Per pal·liar aquestes conseqüències negatives, la Fundació Bofill defensa "un sistema de detecció d'infants en situació de pobresa dels 2 als 17 anys" i ajustar els recursos econòmics a les necessitats socioeconòmiques i d'aprenentatge d'aquest menors. Coll ha proposat una "beca educativa per l'alumnat vulnerable que cobreixi no només el servei de menjador sinó també necessitats educatives i activitats extraescolars". En total, aquesta entitat quantifica en 800 milions d'euros els recursos necessaris per capgirar la situació.

Coll ha valorat positivament el pla d’educació digital del departament d’Educació però creu que “no és suficient per treure totes les potencialitats a les noves tecnologies”. En aquest sentit, ha apostat per millorar la formació del professorat i l’acompanyament a l’alumne fora de l’aula: “No es pot repetir en la llar familiar el que es fa a les escoles”.