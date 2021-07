Una epidemiòloga del Clínic alerta que caldran més restriccions si continua creixent la pressió sobre els hospitals

En una entrevista al Notícies Migdia d'Onda Cero Catalunya, la doctora Vilella també qüestiona la celebració de festivals com el Cruïlla malgrat les mesures de seguretat adoptades: "Quanta més interacció social, més possibilitats de transmissió; és veritat que s’estan prenent mesures però el test d’antígens no detecta tots els positius i la gent, tot i la mascareta, està més junta, cridant i cantant”. Segons Vilella, “hi ha una sèrie de factors que no ajuden a frenar la transmissió”.

El Clínic ja nota la cinquena onada

Aquesta epidemiòloga ha admès que el Clínic ja té més ingressos en urgències i hospitalitzacions de casos, la majoria lleus i moderats, tot i que la UCI encara no se n’ha ressentit. Vilella explica l'explosió de casos per dos factors: l'entrada de la variant Delta i també el relaxament de la població després d'un any de pandèmia.

La quarantena, clau

En aquest sentit, aquesta epidemiòloga també vincula l'augment de positius al fet que "una part de la població no està complint amb les recomanacions" com la quarantena. Al seu parer, és prioritari que “el contacte estigui 10 dies tancat a casa”. La doctora Vilella també ha avalat la decisió de Salut de no fer proves als contactes estrets de positius que no tinguin símptomes de covid: "Si el sistema està sobrecarregat i s'ha de rebaixar alguna cosa, és aquesta; a més fer la PCR té una contrapartida i és que la gent pensa que pot fer vida normal si el resultat és negatiu";.